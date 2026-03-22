22 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem dá garrafada no rosto e tenta atropelar mulher em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem tenta matar a mulher em São José
Homem tenta matar a mulher em São José

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (22) após agredir a companheira e tentar atropelá-la, em São José dos Campos. O caso aconteceu na rua dos Motoristas e mobilizou equipes do 1º BPM/I.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima e familiares relataram que, durante uma confraternização em família, o agressor iniciou uma discussão e passou a agredi-la, chegando a desferir uma garrafada no rosto da mulher.

Ainda segundo o relato, o homem tentou atropelar a vítima com um veículo após as agressões.

A mulher foi acolhida pela equipe policial e apresentava ferimentos na face, recebendo atendimento inicial ainda no local.

Durante a ocorrência, o suspeito retornou à região e foi imediatamente abordado. Ao receber voz de prisão, ele tentou fugir e se escondeu embaixo de um caminhão estacionado na rua das Enfermeiras, mas acabou sendo localizado e detido pelos policiais.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

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