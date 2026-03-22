Um homem foi preso na madrugada deste domingo (22) após agredir a companheira e tentar atropelá-la, em São José dos Campos. O caso aconteceu na rua dos Motoristas e mobilizou equipes do 1º BPM/I.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima e familiares relataram que, durante uma confraternização em família, o agressor iniciou uma discussão e passou a agredi-la, chegando a desferir uma garrafada no rosto da mulher.