22 de março de 2026
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ATAQUE

Dupla tentativa de homicídio deixa homem e mulher feridos no Vale

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Local onde ocorreu a dupla tentativa
Local onde ocorreu a dupla tentativa

Uma dupla tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste sábado (21), no bairro Jardim Rio Paraíba, em Jacareí. Um homem de 57 anos e uma mulher de 34 foram encontrados feridos dentro de uma residência na Rua Paranapanema.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente para atender uma denúncia de agressão. Ao chegarem ao endereço, encontraram o portão e as portas da casa abertos, além de sinais de desordem, com objetos quebrados e pedaços de madeira espalhados pelo local.

Dentro do imóvel, a equipe localizou a mulher caída sobre um sofá, em estado semiconsciente. Ela apresentava hematomas no rosto, inchaço na testa, ferimentos na região dos olhos e suspeita de lesão na cabeça. Ainda segundo o registro, a vítima estava confusa e não conseguiu informar quem teria cometido as agressões.

O homem, morador da residência, já havia sido socorrido anteriormente e levado à UPA Dr. Telmo. No atendimento médico, foi constatado um ferimento na lateral do abdômen, compatível com golpe de instrumento perfurocortante.

Em depoimento, ele relatou que teria sido atacado por um homem, supostamente motivado por uma dívida de R$ 100 atribuída à companheira. Segundo a versão, o agressor teria utilizado um objeto contundente, possivelmente um pedaço de madeira, e também teria agredido a mulher dentro da casa.

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher apresentou convulsões e precisou ser socorrida por uma equipe do Samu.

A Polícia Civil requisitou perícia no local e investiga o caso como dupla tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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