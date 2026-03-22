Uma dupla tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste sábado (21), no bairro Jardim Rio Paraíba, em Jacareí. Um homem de 57 anos e uma mulher de 34 foram encontrados feridos dentro de uma residência na Rua Paranapanema.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente para atender uma denúncia de agressão. Ao chegarem ao endereço, encontraram o portão e as portas da casa abertos, além de sinais de desordem, com objetos quebrados e pedaços de madeira espalhados pelo local.