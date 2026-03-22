22 de março de 2026
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ACIDENTE

Carro capota após tentativa de ultrapassagem na Tamoios

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista capotou o carro
Motorista capotou o carro

Um acidente foi registrado no fim da tarde deste sábado (21) na Rodovia dos Tamoios, no sentido Leste, em Caraguatatuba, envolvendo um automóvel que acabou capotando após uma tentativa de ultrapassagem.

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De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Palio trafegava pela via quando tentou ultrapassar outro veículo pela contramão. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, colidiu contra uma barreira rígida e, na sequência, o carro capotou no acostamento, já no sentido oposto da rodovia.

Equipes de atendimento foram acionadas e as vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região. Segundo os dados da ocorrência, não houve registro de feridos graves.

O veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária, e o acostamento precisou ser interditado para limpeza da pista, sendo liberado por volta das 19h07.

Apesar do impacto do acidente, não houve registro de congestionamento no trecho.

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