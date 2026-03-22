Um acidente foi registrado no fim da tarde deste sábado (21) na Rodovia dos Tamoios, no sentido Leste, em Caraguatatuba, envolvendo um automóvel que acabou capotando após uma tentativa de ultrapassagem.

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De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Palio trafegava pela via quando tentou ultrapassar outro veículo pela contramão. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, colidiu contra uma barreira rígida e, na sequência, o carro capotou no acostamento, já no sentido oposto da rodovia.