Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, foi preso na noite deste sábado (21) no bairro João Paulo II, em São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 46º BPM/I realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um indivíduo e decidiram abordá-lo.