Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, foi preso na noite deste sábado (21) no bairro João Paulo II, em São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 46º BPM/I realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um indivíduo e decidiram abordá-lo.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultarem os antecedentes criminais do suspeito, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
Ainda segundo a PM, o homem já possui passagem anterior por homicídio.
O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.