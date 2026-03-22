Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça por tráfico internacional de drogas, foi preso na manhã de sábado (21) no bairro Cidade Morumbi, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que indicaram a circulação de um veículo cujo proprietário possuía alerta de procura.

Diante das informações, equipes da 2ª Companhia do 46º BPM/I intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o carro na Rua José de Campos, onde realizaram a abordagem.