Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça por tráfico internacional de drogas, foi preso na manhã de sábado (21) no bairro Cidade Morumbi, em São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que indicaram a circulação de um veículo cujo proprietário possuía alerta de procura.
Diante das informações, equipes da 2ª Companhia do 46º BPM/I intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o carro na Rua José de Campos, onde realizaram a abordagem.
Durante a busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarem os dados do condutor, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas. O processo é vinculado à 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).
O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.