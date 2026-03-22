22 de março de 2026
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ACIDENTE

Motociclista fica gravemente ferido na Via Norte, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motociclista ficou ferido em acidente
Motociclista ficou ferido em acidente

Um grave acidente envolvendo um motociclista foi registrado na tarde deste sábado (21), na Via Norte, em São José dos Campos.

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De acordo com informações iniciais, o motociclista ficou em estado grave após a ocorrência. Antes da chegada das equipes de resgate, pessoas e motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima.

O acidente provocou impacto no trânsito da Via Norte, uma das principais ligações entre a região central e a zona norte da cidade, causando lentidão e dificuldades para os motoristas que trafegavam pela via.

Equipes de atendimento foram acionadas e deram continuidade ao socorro. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

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