Um grave acidente envolvendo um motociclista foi registrado na tarde deste sábado (21), na Via Norte, em São José dos Campos.
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De acordo com informações iniciais, o motociclista ficou em estado grave após a ocorrência. Antes da chegada das equipes de resgate, pessoas e motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima.
O acidente provocou impacto no trânsito da Via Norte, uma das principais ligações entre a região central e a zona norte da cidade, causando lentidão e dificuldades para os motoristas que trafegavam pela via.
Equipes de atendimento foram acionadas e deram continuidade ao socorro. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.