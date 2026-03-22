Um grave acidente envolvendo um motociclista foi registrado na tarde deste sábado (21), na Via Norte, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações iniciais, o motociclista ficou em estado grave após a ocorrência. Antes da chegada das equipes de resgate, pessoas e motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima.