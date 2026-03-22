Um grave acidente foi registrado no final da tarde deste sábado (21) na rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato.

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De acordo com as informações, a ocorrência envolveu dois veículos em uma colisão frontal. Com o impacto, os carros ficaram completamente destruídos, evidenciando a força da batida.