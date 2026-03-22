Um grave acidente foi registrado no final da tarde deste sábado (21) na rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato.
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De acordo com as informações, a ocorrência envolveu dois veículos em uma colisão frontal. Com o impacto, os carros ficaram completamente destruídos, evidenciando a força da batida.
Equipes de resgate foram acionadas para atendimento da ocorrência. Ainda não há informações confirmadas sobre o estado de saúde das vítimas envolvidas.
Por conta do acidente, o trânsito no local precisou ser controlado no sistema pare e siga, causando lentidão em um trecho importante da rodovia.
As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.