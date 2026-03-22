Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança de apenas 1 ano e 2 meses foi salva após chegar em parada cardiorrespiratória ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Aparecida, na noite da última sexta-feira (20).

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De acordo com as informações, uma romeira chegou desesperada à base dos bombeiros com o bebê nos braços. O carro para em frente ao quartel e, rapidamente, os militares iniciam o atendimento de emergência.