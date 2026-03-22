22 de março de 2026
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RESGATE

Mãe vai pagar promessa, bebê engasga e é salvo em Aparecida

Por Leandro Vaz | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Bombeiros resgataram bebê engasgado
Bombeiros resgataram bebê engasgado

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança de apenas 1 ano e 2 meses foi salva após chegar em parada cardiorrespiratória ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Aparecida, na noite da última sexta-feira (20).

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De acordo com as informações, uma romeira chegou desesperada à base dos bombeiros com o bebê nos braços. O carro para em frente ao quartel e, rapidamente, os militares iniciam o atendimento de emergência.

A criança havia se engasgado, o que provocou a parada cardiorrespiratória. Imediatamente, um bombeiro que estava de prontidão iniciou as manobras de desengasgo e reanimação, conseguindo reverter o quadro.

Equipes do Samu também participaram do atendimento e deram suporte à ocorrência.

Após os procedimentos, o bebê voltou a respirar e foi encaminhado para atendimento médico.

Segundo relatos, a mãe da criança, que enfrentou dificuldades para engravidar, estava em Aparecida para pagar uma promessa feita a Nossa Senhora.

O vídeo do momento reforça a rapidez e o preparo das equipes de emergência, que foram fundamentais para salvar a vida da criança.

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