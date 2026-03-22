Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança de apenas 1 ano e 2 meses foi salva após chegar em parada cardiorrespiratória ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Aparecida, na noite da última sexta-feira (20).
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De acordo com as informações, uma romeira chegou desesperada à base dos bombeiros com o bebê nos braços. O carro para em frente ao quartel e, rapidamente, os militares iniciam o atendimento de emergência.
A criança havia se engasgado, o que provocou a parada cardiorrespiratória. Imediatamente, um bombeiro que estava de prontidão iniciou as manobras de desengasgo e reanimação, conseguindo reverter o quadro.
Equipes do Samu também participaram do atendimento e deram suporte à ocorrência.
Após os procedimentos, o bebê voltou a respirar e foi encaminhado para atendimento médico.
Segundo relatos, a mãe da criança, que enfrentou dificuldades para engravidar, estava em Aparecida para pagar uma promessa feita a Nossa Senhora.
O vídeo do momento reforça a rapidez e o preparo das equipes de emergência, que foram fundamentais para salvar a vida da criança.