21 de março de 2026
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ACIDENTE

Queda de carga de vidro provoca congestionamento na Dutra

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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DroNews TV
Acidente na Dutra causou congestionamento
Acidente na Dutra causou congestionamento

Motoristas que trafegaram pela Rodovia Presidente Dutra enfrentaram trânsito intenso na tarde deste sábado (21), no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, no Vale do Paraíba. O congestionamento foi causado após a queda de uma carga de vidro na pista, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, o incidente ocorreu na altura do km 158. Um caminhão que seguia pela faixa 2 teria deixado cair parte da carga sobre a rodovia, o que resultou na interdição das faixas 2 e 3.

Apesar do impacto no tráfego, o caminhão não chegou a tombar. A suspeita é de que, após o incidente, o motorista tenha parado o veículo e, posteriormente, deixado o local, enquanto os materiais permaneceram espalhados pela pista.

Ainda não há informações sobre o que causou a queda da carga. Equipes foram acionadas para realizar a remoção dos vidros e a liberação total das faixas.

O bloqueio parcial provocou lentidão e longas filas de veículos ao longo do trecho, afetando principalmente motoristas que seguiam em direção à capital paulista.

As autoridades orientam que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e, sempre que possível, busquem rotas alternativas até a normalização do fluxo.

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