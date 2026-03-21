Motoristas que trafegaram pela Rodovia Presidente Dutra enfrentaram trânsito intenso na tarde deste sábado (21), no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, no Vale do Paraíba. O congestionamento foi causado após a queda de uma carga de vidro na pista, no sentido São Paulo.

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, o incidente ocorreu na altura do km 158. Um caminhão que seguia pela faixa 2 teria deixado cair parte da carga sobre a rodovia, o que resultou na interdição das faixas 2 e 3.

Apesar do impacto no tráfego, o caminhão não chegou a tombar. A suspeita é de que, após o incidente, o motorista tenha parado o veículo e, posteriormente, deixado o local, enquanto os materiais permaneceram espalhados pela pista.