Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (21), após agredir e ameaçar a companheira, de 39 anos, no bairro Palmeiras de São José, em São José dos Campos. A violência ocorreu dentro da residência do casal e foi presenciada pela filha, de apenas 5 anos.
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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após um vizinho acionar a equipe ao ouvir pedidos de socorro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito alterado. A vítima relatou que foi enforcada, agredida com tapas e ameaçada com uma faca encostada no pescoço.
Em depoimento, a mulher afirmou que a discussão começou após o casal retornar de uma festa. Já dentro de casa, o homem teria desferido um soco contra sua boca, a pressionado no banheiro e feito ameaças de morte com a arma branca.
De acordo com o relato, a filha do casal presenciou toda a agressão e chorava, pedindo para que o pai parasse. O Instituto Médico Legal (IML) constatou lesões leves na vítima.
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como lesão corporal, ameaça e violência doméstica. O suspeito permaneceu preso em flagrante, sem direito à fiança na delegacia.