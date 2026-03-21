Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (21), após agredir e ameaçar a companheira, de 39 anos, no bairro Palmeiras de São José, em São José dos Campos. A violência ocorreu dentro da residência do casal e foi presenciada pela filha, de apenas 5 anos.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após um vizinho acionar a equipe ao ouvir pedidos de socorro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito alterado. A vítima relatou que foi enforcada, agredida com tapas e ameaçada com uma faca encostada no pescoço.