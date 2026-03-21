21 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso após ameaçar filha com espingarda em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caso foi registrado na DDM de São José dos Campos
Caso foi registrado na DDM de São José dos Campos

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (21), após ameaçar a própria filha, de 29 anos, no bairro Canindu, em São José dos Campos.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria apontado uma espingarda para o rosto da vítima e afirmado que atiraria contra ela. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e encontrou o homem escondido dentro da residência.

Durante a ação, os policiais localizaram uma espingarda calibre 32 no quintal da casa. A arma foi apreendida.

Em depoimento, a vítima relatou que o pai chegou em casa alterado, possivelmente sob efeito de álcool, e passou a fazer ameaças. Ela afirmou ainda que já havia sido agredida anteriormente e que temia pela própria vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante.

Foi estipulada fiança no valor de R$ 3.200, mas o montante não foi pago. Segundo o registro, a vítima conseguiu sair da casa e pedir ajuda a vizinhos após ver o pai subir a escada com o que aparentava ser a arma.

O suspeito admitiu ter feito ameaças, embora tenha negado intenção de cometer o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde aguardaria audiência de custódia.

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