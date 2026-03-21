Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (21), após ameaçar a própria filha, de 29 anos, no bairro Canindu, em São José dos Campos.
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Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria apontado uma espingarda para o rosto da vítima e afirmado que atiraria contra ela. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e encontrou o homem escondido dentro da residência.
Durante a ação, os policiais localizaram uma espingarda calibre 32 no quintal da casa. A arma foi apreendida.
Em depoimento, a vítima relatou que o pai chegou em casa alterado, possivelmente sob efeito de álcool, e passou a fazer ameaças. Ela afirmou ainda que já havia sido agredida anteriormente e que temia pela própria vida.
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante.
Foi estipulada fiança no valor de R$ 3.200, mas o montante não foi pago. Segundo o registro, a vítima conseguiu sair da casa e pedir ajuda a vizinhos após ver o pai subir a escada com o que aparentava ser a arma.
O suspeito admitiu ter feito ameaças, embora tenha negado intenção de cometer o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde aguardaria audiência de custódia.