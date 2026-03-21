Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (21), após ameaçar a própria filha, de 29 anos, no bairro Canindu, em São José dos Campos.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria apontado uma espingarda para o rosto da vítima e afirmado que atiraria contra ela. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e encontrou o homem escondido dentro da residência.