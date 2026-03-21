O Jacareí jogou mal e perdeu por 2 a 1, de virada, para o Comercial na tarde deste sábado (21), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela 12ª rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

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Com esse resultado, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, também perdeu uma invencibilidade de nove jogos no campeonato. E, com os três empates anteriores, chega a quatro jogos sem vencer e acende o sinal de alerta.