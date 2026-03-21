O Jacareí jogou mal e perdeu por 2 a 1, de virada, para o Comercial na tarde deste sábado (21), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela 12ª rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
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Com esse resultado, o Jacaré do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, também perdeu uma invencibilidade de nove jogos no campeonato. E, com os três empates anteriores, chega a quatro jogos sem vencer e acende o sinal de alerta.
Desta maneira, o Jacareí se mantém com 19 pontos, ainda em sexto lugar, mas poderá perder posições até o fim da rodada. E o Bafo, que foi a 14 pontos segue em 11º lugar, mas já passa a sonhar com a classificação.
Na próxima rodada, o time da região volta a jogar em casa, quando recebe o Grêmio São-Carlense na quarta-feira (25), a partir das 15h. No mesmo dia, às 20h, o Comercial recebe a Inter de Bebedouro, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Jacareí começou com mais posse de bola, porém, sem conseguir criar grandes chances no início. Aos 15min, veio o primeiro chute a gol com relativo perigo, mas a bola passou à direita do goleiro, de fora da área.
Depois, o jogo ficou mais truncado e faltoso, com alguns cartões amarelos distribuídos. Em 35 minutos, três jogadores já estavam amarelados, sendo dois deles do Jacareí.
Aos 38in, o Comercial assustou pela primeira vez, em falta da esquerda que o goleiro César espalmou para frente. Na sobra, a finalização foi por cima, sem perigo.
Contudo, o Jacaré do Vale respondeu rápido e, aos 42min, saiu o primeiro gol. Após jogada pela esquerda, na linha de fundo, a bola sobrou para Kaynan, que recebeu livre na pequena área, ajeitou e tocou no canto direito: 1 a 0.
Mas, a alegria durou pouco também e, aos 45min, o Comercial empatou. Após escanteio da esquerda, a zaga falhou e a bola sobrou para Dogão, que mandou uma bomba no canto esquerdo alto: 1 a 1.
Antes do intervalo, o árbitro ainda marcou um pênalti para o Comercial, quando Paulo Victor foi derrubado na área. Na cobrança, Christopher bateu forte, no canto direito do goleiro, e fez 2 a 1.
No segundo tempo, o Jacareí teve que ir para cima, mas deu espaços para os contra-ataques e, logo aos 4min, perdeu um jogador expulso. No caso, Érik, que era o último homem, fez a falta na entrada da área e teve que deixou o campo mais cedo.
Na cobrança, Christopher cobrou com perigo e o goleiro espalmou para escanteio. Em desvantagem e com um homem a menos, o Jacaré do Vale se viu em situação complicada.
Com isso, o time da região não conseguia pressionar para empatar e ainda via o Comercial levar mais perigo. E o Bafo ficou mais à vontade em campo.
Apenas aos 21min o time da região conseguiu chegar de novo. Após cobrança de escanteio da direita, Jorge recebeu livre na pequena área, mas chutou fraco e o goleiro fez a defesa.
Depois, mesmo com um homem a menos, o Jacareí conseguiu crescer e ir para cima, embora sem muita força para finalizar com perigo. E a derrota se consumou em casa, após nove partidas.