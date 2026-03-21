Um caso envolvendo o pastor Sales Batista, ligado à Assembleia de Deus Missão em Marabá (PA), ganhou novos desdobramentos e tem gerado repercussão entre fiéis e lideranças religiosas. O religioso é acusado de ter mantido um relacionamento extraconjugal com a própria nora, situação que veio à tona em 2025.

Recentemente, surgiram suspeitas de que crianças que até então eram consideradas netos do pastor possam, na verdade, ser seus filhos. Exames de DNA foram realizados para esclarecer a possível paternidade, mas os resultados ainda não foram oficialmente divulgados pela família. Segundo informações atribuídas a membros da igreja, há indícios de compatibilidade entre as idades das crianças e o período em que o relacionamento teria ocorrido.

O caso foi inicialmente revelado por um portal local e, desde então, tem provocado forte impacto no meio religioso. Após a descoberta do relacionamento, em fevereiro de 2025, a esposa do pastor teria contratado um detetive particular, o que levou à confirmação do envolvimento. Na ocasião, Sales Batista foi afastado de suas funções na igreja, incluindo a presidência da unidade em Marabá e a vice-presidência da convenção estadual.