Um homem foi preso na quinta-feira (20) após ser flagrado conduzindo um veículo com registro de estelionato na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da ROCAM do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas via Copom após a informação de que uma BMW branca, com queixa de estelionato registrada na cidade de Ferraz de Vasconcelos, trafegava pela rodovia.