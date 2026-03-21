Um homem foi preso no início da madrugada deste sábado (21) ao ser flagrado dirigindo um caminhão roubado em Jacareí.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que um caminhão VW 24.280 Constellation, produto de roubo, indicava localização na região do bairro Bandeira Branca 2. As buscas foram intensificadas e o veículo foi localizado na Rodovia Governador Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí.

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