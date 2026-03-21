21 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESO

Homem é preso ao dirigir caminhão roubado com placas adulteradas

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caminhão foi apreendido
Caminhão foi apreendido

Um homem foi preso no início da madrugada deste sábado (21) ao ser flagrado dirigindo um caminhão roubado em Jacareí.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que um caminhão VW 24.280 Constellation, produto de roubo, indicava localização na região do bairro Bandeira Branca 2. As buscas foram intensificadas e o veículo foi localizado na Rodovia Governador Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a ação, os policiais notaram que o caminhão ostentava placas diferentes. A suspeita aumentou após a equipe perceber que a placa no padrão Mercosul não refletia a luz da lanterna como esperado. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Na vistoria, os agentes constataram que as placas originais estavam cobertas por adesivos, caracterizando adulteração dos sinais identificadores do veículo.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde permaneceu detido. Ele deve responder pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

O caminhão, que transportava uma carga de papelão, foi apreendido e permaneceu na delegacia. Durante o registro da ocorrência, a polícia foi informada de que o motorista original do veículo havia sido localizado no município de Itatiba.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários