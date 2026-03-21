Um homem foi preso no início da madrugada deste sábado (21) ao ser flagrado dirigindo um caminhão roubado em Jacareí.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que um caminhão VW 24.280 Constellation, produto de roubo, indicava localização na região do bairro Bandeira Branca 2. As buscas foram intensificadas e o veículo foi localizado na Rodovia Governador Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí.
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Durante a ação, os policiais notaram que o caminhão ostentava placas diferentes. A suspeita aumentou após a equipe perceber que a placa no padrão Mercosul não refletia a luz da lanterna como esperado. Diante da situação, foi realizada a abordagem.
Na vistoria, os agentes constataram que as placas originais estavam cobertas por adesivos, caracterizando adulteração dos sinais identificadores do veículo.
O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde permaneceu detido. Ele deve responder pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.
O caminhão, que transportava uma carga de papelão, foi apreendido e permaneceu na delegacia. Durante o registro da ocorrência, a polícia foi informada de que o motorista original do veículo havia sido localizado no município de Itatiba.