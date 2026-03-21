Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de sexta-feira (20), em São José dos Campos, após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento.

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De acordo com a Polícia Militar, o veículo Ford Fiesta em que o suspeito estava foi identificado por um radar na Avenida Pedro Friggi com cadastro relacionado a um procurado. Diante da informação, equipes da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se posicionaram estrategicamente e localizaram o carro na Avenida Presidente Tancredo Neves, onde realizaram a abordagem.