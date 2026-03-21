Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de sexta-feira (20), em São José dos Campos, após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento.
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De acordo com a Polícia Militar, o veículo Ford Fiesta em que o suspeito estava foi identificado por um radar na Avenida Pedro Friggi com cadastro relacionado a um procurado. Diante da informação, equipes da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se posicionaram estrategicamente e localizaram o carro na Avenida Presidente Tancredo Neves, onde realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas do Copom e Muralha, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor, com base na contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que trata de vias de fato.
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.