21 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Após flagra, radar ajuda a prender procurado pela Justiça em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi preso após ser flagrado por radar
Homem foi preso após ser flagrado por radar

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite de sexta-feira (20), em São José dos Campos, após ser abordado por policiais militares durante patrulhamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, o veículo Ford Fiesta em que o suspeito estava foi identificado por um radar na Avenida Pedro Friggi com cadastro relacionado a um procurado. Diante da informação, equipes da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se posicionaram estrategicamente e localizaram o carro na Avenida Presidente Tancredo Neves, onde realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas do Copom e Muralha, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor, com base na contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que trata de vias de fato.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários