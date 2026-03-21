Um homem foi detido na noite de sexta-feira (20) durante a Operação Impacto-Letalidade, realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela avenida Adonias da Silva quando abordou um indivíduo em frente a uma adega. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao inspecionar o veículo do suspeito, que estava estacionado no local, os policiais localizaram dois tijolos de crack no porta-malas, envolvidos em fita adesiva, com aproximadamente 2 kg cada, totalizando cerca de 4 kg da droga.