21 de março de 2026
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DROGAS

Operação em adega no Campo termina com homem preso em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso com grande quantidade de drogas
Homem foi preso com grande quantidade de drogas

Um homem foi detido na noite de sexta-feira (20) durante a Operação Impacto-Letalidade, realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela avenida Adonias da Silva quando abordou um indivíduo em frente a uma adega. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao inspecionar o veículo do suspeito, que estava estacionado no local, os policiais localizaram dois tijolos de crack no porta-malas, envolvidos em fita adesiva, com aproximadamente 2 kg cada, totalizando cerca de 4 kg da droga.

Questionado, o homem afirmou não saber o conteúdo do material e disse que receberia R$ 150 para realizar a entrega a uma pessoa desconhecida.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. O suspeito foi qualificado como investigado por tráfico de drogas e liberado após os procedimentos legais.

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