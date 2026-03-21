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CRIME

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso com arma de fogo
Homem foi preso com arma de fogo

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (21) por porte ilegal de arma de fogo no bairro Campo Grande, em Jacareí.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na região quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo na cintura do suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo.

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