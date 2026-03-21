Um homem foi preso na madrugada deste sábado (21) por porte ilegal de arma de fogo no bairro Campo Grande, em Jacareí.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento na região quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo na cintura do suspeito.