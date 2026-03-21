Uma jovem de 20 anos perdeu o bebê após ser agredida na noite de quarta-feira (18), em uma residência localizada na região central de Lagoinha. A mãe da vítima é apontada como principal suspeita do caso.
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De acordo com a Polícia Civil, equipes foram acionadas para atender à ocorrência. Após as agressões, a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Escola de Taubaté, onde recebeu atendimento médico.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Lagoinha como lesão corporal de natureza gravíssima. Até o momento, não há informações sobre a prisão da suspeita.
As circunstâncias da agressão ainda estão sendo investigadas. Informações preliminares indicam que o crime ocorreu dentro de uma residência no bairro Centro. A Polícia Civil apura a dinâmica dos fatos e a responsabilidade da envolvida.
O velório e o sepultamento do nascituro foram realizados em Lagoinha.