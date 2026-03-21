21 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Jovem perde bebê após agressão em Lagoinha; mãe é suspeita

Por Jesse Nascimento | Lagoinha
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Delegacia de Lagoinha
Delegacia de Lagoinha

Uma jovem de 20 anos perdeu o bebê após ser agredida na noite de quarta-feira (18), em uma residência localizada na região central de Lagoinha. A mãe da vítima é apontada como principal suspeita do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, equipes foram acionadas para atender à ocorrência. Após as agressões, a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Escola de Taubaté, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Lagoinha como lesão corporal de natureza gravíssima. Até o momento, não há informações sobre a prisão da suspeita.

As circunstâncias da agressão ainda estão sendo investigadas. Informações preliminares indicam que o crime ocorreu dentro de uma residência no bairro Centro. A Polícia Civil apura a dinâmica dos fatos e a responsabilidade da envolvida.

O velório e o sepultamento do nascituro foram realizados em Lagoinha.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários