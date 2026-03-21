Uma jovem de 20 anos perdeu o bebê após ser agredida na noite de quarta-feira (18), em uma residência localizada na região central de Lagoinha. A mãe da vítima é apontada como principal suspeita do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, equipes foram acionadas para atender à ocorrência. Após as agressões, a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Escola de Taubaté, onde recebeu atendimento médico.