Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (20), na zona sul de São José dos Campos. A colisão ocorreu por volta das 15h30, na avenida George Eastman, na entrada do viaduto da Johnson.
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De acordo com informações de uma testemunha, o motociclista teria se distraído momentos antes do impacto e acabou colidindo contra a traseira de um carro.
A vítima, que trabalha como coletor de lixo, sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe de resgate, sendo encaminhada ao Hospital da Vila Industrial. Em nota, a empresa responsável informou que está prestando assistência ao funcionário.
Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.a