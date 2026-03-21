21 de março de 2026
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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após colisão na zona sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista voou em acidente
Motorista voou em acidente

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (20), na zona sul de São José dos Campos. A colisão ocorreu por volta das 15h30, na avenida George Eastman, na entrada do viaduto da Johnson.

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De acordo com informações de uma testemunha, o motociclista teria se distraído momentos antes do impacto e acabou colidindo contra a traseira de um carro.

A vítima, que trabalha como coletor de lixo, sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe de resgate, sendo encaminhada ao Hospital da Vila Industrial. Em nota, a empresa responsável informou que está prestando assistência ao funcionário.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.a

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