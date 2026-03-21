O Viapol São José Vôlei recebe o Minas na tarde deste domingo (22), a partir das 17h, na Farma Conde, Arena, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.
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Com 20 pontos e em penúltimo lugar, o time da região vive uma situação dramática e luta contra o rebaixamento para a Superliga B. No entanto, na rodada anterior, também em casa, venceu o Joinville,concorrente direto, e voltou a respirar no campeonato.
Isso porque o time catarinense, que está em 10º lugar, uma posição acima e fora da zona de degola, tem a mesma pontuação. Contudo, leva vantagem nos critérios de desempates.
Um rebaixamento antecipado logo mais é improvável, pois, precisaria de derrota joseense por 3 a 0 ou 3 a 1. E, ainda, contar com uma vitória dos catarinenses em casa sobre o Cruzeiro, em jogo que acontece a partir das 19h30.
Mas, um triunfo nesta tarde poderá tirar o time joseense da zona de degola ao menos momentaneamente. E, se perder no tiebreak, já somará um ponto que poderá ser decisivo. Os mineiros estão em quarto lugar e fazem uma campanha sólida.
Depois dessa rodada, haverá mais uma, dia 27, quando o São José visita o Sesi Bauru e o Joinville recebe o Vôlei Guarulhos.
Para esta partida, os ingressos do setor de arquibancada são gratuitos, devendo ser realizada a reserva antecipada pelo site. Os demais setores estão sendo comercializados normalmente. O link para reserva/compra é este: https://www.ticketfacil.com.br/afc-viapol-volei-itambe-minas.html