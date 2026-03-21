O Viapol São José Vôlei recebe o Minas na tarde deste domingo (22), a partir das 17h, na Farma Conde, Arena, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

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Com 20 pontos e em penúltimo lugar, o time da região vive uma situação dramática e luta contra o rebaixamento para a Superliga B. No entanto, na rodada anterior, também em casa, venceu o Joinville,concorrente direto, e voltou a respirar no campeonato.