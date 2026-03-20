As meninas do São José Basketball venceram o Mequita por 58 a 54 na noite desta sexta-feira (20), na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), pela segunda partida da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, conquista o primeiro triunfo, após derrota na estreia. Já o time do Mesquita, que já fez três jogos, tem uma vitória e duas derrotas.