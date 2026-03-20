20 de março de 2026
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BASQUETE FEMININO

Meninas do São José vencem Mesquita fora de casa pela LBF

Por Marcos Eduardo Carvalho | Mesquita (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Mauricio Almeida
Lance do jogo entre Mesquita e São José
Lance do jogo entre Mesquita e São José

As meninas do São José Basketball venceram o Mequita por 58 a 54 na noite desta sexta-feira (20), na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), pela segunda partida da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, conquista o primeiro triunfo, após derrota na estreia. Já o time do Mesquita, que já fez três jogos, tem uma vitória e duas derrotas.

Na próxima rodada, as joseenses recebem o Araraquara, no dia 26 de março, a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.

Nesta sexta, a partida foi bastante equilibrada e muito disputada entre os dois times. No primeiro quarto, as donas da casa tentaram pressionar, mas o São José conseguiu pontuar bastante e o período acabou empatado por 16 a 16.

Porém, no segundo quarto, o Mesquita foi um pouco melhor e venceu por 16 a 13. Assim, as fluminenses foram para o intervalo com vantagem de 13 pontos: 32 a 29.

Após o intervalo, o São José tentou melhorar, mas não conseguiu descontar a vantagem do Mesquita nos primeiros minutos. Porém, o time começou a se acertar no final do período, venceu por 16 a 14 e foi para o último quarto com um ponto a menos: 46 a 45.

No último período, o jogo ficou mais equilibrado e as joseenses chegaram a passar à frente do placar em determinado momento. Mas, no final, o São José conseguiu se manter à frente e ganhou o jogo.

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