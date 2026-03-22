O registro recente de cobras em área de circulação de visitantes acende um alerta importante: a jararaca é considerada uma das serpentes mais venenosas e peçonhentas do Brasil, responsável pela maioria dos acidentes com picadas no país. A presença do animal em locais públicos exige atenção redobrada da população.
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Os flagrantes foram feitos no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na região norte de São José dos Campos. O engenheiro elétrico Jefferson Alves dos Santos fotografou duas cobras em diferentes pontos do parque, próximas a áreas de circulação de pessoas, como o lago e regiões próximas ao Cefe (Centro de Formação do Educador).
Especialistas apontam que a jararaca possui veneno de alta toxicidade, com ação proteolítica. Isso significa que, em caso de picada, a vítima pode apresentar dor intensa, inchaço, manchas arroxeadas, necrose e até complicações graves, como insuficiência renal. O atendimento médico imediato, com aplicação de soro antiofídico, é fundamental.
De acordo com levantamentos na área de saúde, esse tipo de serpente responde por grande parte dos acidentes com cobras no Brasil, podendo chegar a cerca de 90% dos casos em algumas regiões. Por isso, o contato deve ser evitado a qualquer custo.
Os registros feitos no parque reforçam a necessidade de cautela, principalmente em locais com vegetação densa, proximidade de água e áreas menos movimentadas. Crianças exigem atenção especial, já que podem não perceber o risco.
O próprio autor das imagens destaca que os animais estão em seu habitat natural. “A gente é que está invadindo o espaço deles”, afirmou, ao relatar que, nas duas ocasiões, equipes do parque foram acionadas para retirar as cobras e levá-las de volta à mata.
Ambientalistas também manifestaram preocupação com a aproximação dos animais em áreas de circulação, defendendo ações de manejo e manutenção mais frequentes no parque para reduzir riscos tanto à população quanto ao ecossistema local.
Procurada nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de São José dos Campos não comentou o caso. A administração municipal não está atendendo na quinta (19) e sexta (20) em razão do feriado do Dia de São José. A matéria será atualizada quando a Prefeitura comentar o caso.