O registro recente de cobras em área de circulação de visitantes acende um alerta importante: a jararaca é considerada uma das serpentes mais venenosas e peçonhentas do Brasil, responsável pela maioria dos acidentes com picadas no país. A presença do animal em locais públicos exige atenção redobrada da população.

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Os flagrantes foram feitos no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na região norte de São José dos Campos. O engenheiro elétrico Jefferson Alves dos Santos fotografou duas cobras em diferentes pontos do parque, próximas a áreas de circulação de pessoas, como o lago e regiões próximas ao Cefe (Centro de Formação do Educador).