O primeiro fim de semana do outono será marcado por tempo estável, temperaturas elevadas e sensação de calor em grande parte do estado de São Paulo. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, com poucas mudanças significativas nas condições climáticas.
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De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o sábado começa com céu parcialmente nublado em todo o território paulista. Ao longo do dia, a atuação de um cavado meteorológico pode provocar pancadas de chuva moderadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Essas instabilidades devem atingir principalmente regiões do extremo norte e oeste do estado, mas sem previsão de volumes expressivos de chuva. Nas demais áreas, o tempo segue firme.
Ainda segundo o órgão, a presença de uma área de alta pressão contribui para a manutenção do clima seco e quente, aumentando a sensação de abafamento durante o período.
A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, especialmente em áreas onde há previsão de chuva isolada com possibilidade de descargas elétricas e ventos fortes.