O primeiro fim de semana do outono será marcado por tempo estável, temperaturas elevadas e sensação de calor em grande parte do estado de São Paulo. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, com poucas mudanças significativas nas condições climáticas.

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De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o sábado começa com céu parcialmente nublado em todo o território paulista. Ao longo do dia, a atuação de um cavado meteorológico pode provocar pancadas de chuva moderadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.