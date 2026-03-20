20 de março de 2026
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ACIDENTE

Carro e ônibus se envolvem em acidente na Rodovia dos Tamoios

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente foi registrado na região de Paraibuna
Acidente foi registrado na região de Paraibuna

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio foi registrado na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, no trecho de Paraibuna.

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Segundo informações da inspeção de tráfego da concessionária, o motorista do ônibus realizou o desembarque de um passageiro e, ao retornar para a faixa 2, foi atingido na traseira por um veículo modelo Fiat Palio, que não conseguiu frear a tempo.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Ao todo, 40 pessoas estavam envolvidas na ocorrência, sendo 39 no ônibus e uma no automóvel, todas ilesas.

O acidente provocou a interdição da faixa 2 por cerca de 10 minutos, além do bloqueio do acostamento entre 19h19 e 21h29 para atendimento e remoção do veículo de passeio. O ônibus seguiu viagem por meios próprios após a liberação.

De acordo com a concessionária Tamoios, não houve registro de congestionamento no trecho durante a ocorrência.

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