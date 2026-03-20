Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio foi registrado na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, no trecho de Paraibuna.
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Segundo informações da inspeção de tráfego da concessionária, o motorista do ônibus realizou o desembarque de um passageiro e, ao retornar para a faixa 2, foi atingido na traseira por um veículo modelo Fiat Palio, que não conseguiu frear a tempo.
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Ao todo, 40 pessoas estavam envolvidas na ocorrência, sendo 39 no ônibus e uma no automóvel, todas ilesas.
O acidente provocou a interdição da faixa 2 por cerca de 10 minutos, além do bloqueio do acostamento entre 19h19 e 21h29 para atendimento e remoção do veículo de passeio. O ônibus seguiu viagem por meios próprios após a liberação.
De acordo com a concessionária Tamoios, não houve registro de congestionamento no trecho durante a ocorrência.