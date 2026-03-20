Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio foi registrado na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, no trecho de Paraibuna.

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Segundo informações da inspeção de tráfego da concessionária, o motorista do ônibus realizou o desembarque de um passageiro e, ao retornar para a faixa 2, foi atingido na traseira por um veículo modelo Fiat Palio, que não conseguiu frear a tempo.