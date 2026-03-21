Um empresário do setor funerário foi morto após cair em uma emboscada durante um atendimento noturno. O corpo da vítima foi colocado no próprio caixão que ele havia levado ao local, e os suspeitos ainda participaram do velório para despistar a autoria do crime.
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Segundo relatos, Carlos Alberto Dias, conhecido na região por ser dono de duas funerárias, em Marechal Floriano (ES). e recebeu um chamado na madrugada para recolher um corpo, procedimento comum em sua rotina de trabalho. O caso aconteceu em 2022, mas só agora os dois culpados, , Marcos Antônio Gomes Pires, e o pastor Leandro Rosário, foram condenados.
Ao chegar ao endereço indicado, ele foi surpreendido por criminosos e assassinado. Em seguida, os autores colocaram o corpo dentro do caixão levado pela própria vítima e transportaram o material no veículo da funerária, abandonando-o posteriormente em uma garagem.
O crime ganhou contornos ainda mais chocantes após a identificação dos suspeitos. Um deles, apontado como Leandro, esteve presente no velório, prestou apoio à família e ajudou a carregar o caixão até o sepultamento, sem levantar suspeitas.
De acordo com as investigações, Leandro e um comparsa são considerados os responsáveis pelo homicídio. A motivação do crime não foi detalhada até o momento e segue sob apuração das autoridades.