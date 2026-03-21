Um empresário do setor funerário foi morto após cair em uma emboscada durante um atendimento noturno. O corpo da vítima foi colocado no próprio caixão que ele havia levado ao local, e os suspeitos ainda participaram do velório para despistar a autoria do crime.

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Segundo relatos, Carlos Alberto Dias, conhecido na região por ser dono de duas funerárias, em Marechal Floriano (ES). e recebeu um chamado na madrugada para recolher um corpo, procedimento comum em sua rotina de trabalho. O caso aconteceu em 2022, mas só agora os dois culpados, , Marcos Antônio Gomes Pires, e o pastor Leandro Rosário, foram condenados.