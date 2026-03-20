Um homem de 50 anos foi morto a tiros ao chegar a uma unidade penal do regime semiaberto. A vítima foi surpreendida no estacionamento e não resistiu aos ferimentos. O caso tem características de execução.

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O crime ocorreu em Dourados, no momento em que Marcos Freire, conhecido como “Maricota”, chegava ao local para pernoitar. Segundo informações iniciais, o autor dos disparos já aguardava nas proximidades, também em uma motocicleta.