Uma mulher brasileira de 31 anos morreu após se afogar no mar logo depois de entrar na água. Ela foi retirada por salva-vidas, mas já não apresentava sinais vitais no momento do resgate.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no litoral de Oaxaca, no sul do México. A vítima foi identificada como Gabriela Cardozo Rocha, natural do Espírito Santo.
De acordo com informações de veículos locais, a mulher teria sido arrastada pela correnteza pouco após entrar no mar. O resgate foi realizado por equipes de salvamento que atuavam na região.
Apesar da rápida retirada da água, Gabriela já estava sem sinais vitais quando foi levada à areia. As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas pelas autoridades locais.