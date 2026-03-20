21 de março de 2026
TRAGÉDIA

Gabriela, 31 anos, morre afogada após ser arrastada na correnteza

Por Da Redação | Oaxaca, México
Gabriela, 31 anos, morre afogada após entrar no mar

Uma mulher brasileira de 31 anos morreu após se afogar no mar logo depois de entrar na água. Ela foi retirada por salva-vidas, mas já não apresentava sinais vitais no momento do resgate.

O caso ocorreu no litoral de Oaxaca, no sul do México. A vítima foi identificada como Gabriela Cardozo Rocha, natural do Espírito Santo.

De acordo com informações de veículos locais, a mulher teria sido arrastada pela correnteza pouco após entrar no mar. O resgate foi realizado por equipes de salvamento que atuavam na região.

Apesar da rápida retirada da água, Gabriela já estava sem sinais vitais quando foi levada à areia. As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas pelas autoridades locais.

