Um homem de 28 anos confessou ter matado a própria namorada, de 21, dentro de um apartamento. Ele gravou um vídeo assumindo o crime e afirmou que se entregaria à polícia, o que de fato ocorreu ainda no local. A jovem não resistiu aos ferimentos.

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O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), em um condomínio na Avenida Nápoli, no Residencial Eldorado, em Goiânia. Após o crime, o suspeito acionou a Polícia Militar e se entregou dentro do imóvel.