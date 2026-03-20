Um homem de 28 anos confessou ter matado a própria namorada, de 21, dentro de um apartamento. Ele gravou um vídeo assumindo o crime e afirmou que se entregaria à polícia, o que de fato ocorreu ainda no local. A jovem não resistiu aos ferimentos.
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O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), em um condomínio na Avenida Nápoli, no Residencial Eldorado, em Goiânia. Após o crime, o suspeito acionou a Polícia Militar e se entregou dentro do imóvel.
Segundo informações iniciais, o homem relatou que teria cometido o crime por ciúmes. O vídeo enviado à mãe, no qual ele admite o assassinato, deve ser utilizado como uma das principais evidências durante a investigação. “Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane. Infelizmente eu matei ela, mãe. Eu não estava aguentando mais esse inferno. Vou te mandar um áudio e vou me entregar pra polícia”, disse.
A ocorrência começou após vizinhos ouvirem uma discussão entre o casal, que rapidamente evoluiu para agressões. Diante da situação, a polícia foi acionada.
Testemunhas afirmaram que os dois estavam feridos e com sangramento. A vítima, identificada como Raiane Maria Silva Santos, teria sido atingida por uma facada no peito, sendo encontrada desacordada.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar prestaram os primeiros socorros e iniciaram manobras de reanimação até a chegada do atendimento médico. Apesar dos esforços, a jovem morreu ainda no local.
Informações preliminares apontam que o casal era de Minas Gerais e havia se mudado recentemente para a capital goiana, onde trabalhava em uma empresa do setor de veículos.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do crime e adotar as medidas legais cabíveis.