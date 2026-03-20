20 de março de 2026
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IPTU, VIOLÊNCIA E +

Câmara de Taubaté realizará quatro audiências na próxima semana

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Serão debatidos temas como aumento do IPTU, Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o curso de Medicina da Unitau
Serão debatidos temas como aumento do IPTU, Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o curso de Medicina da Unitau

Audiências
A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas na próxima semana, entre segunda-feira (23) e quinta-feira (26).

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Violência
Na segunda-feira, a partir das 14h, será realizada uma audiência sobre o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

IPTU
Na quarta-feira (25), a partir das 9h, serão discutidos em audiência os reflexos do aumento no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que foi resultado da aprovação da revisão da planta genérica no ano passado.

Medicina
Na quinta-feira, a partir das 9h, será debatido o futuro do curso de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté), que recebeu avaliação insatisfatória no Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica).

Ensino médio
Ainda na quinta-feira, mas a partir das 14h, será debatido o ensino médio municipal.

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