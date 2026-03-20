Audiências

A Câmara de Taubaté irá promover quatro audiências públicas na próxima semana, entre segunda-feira (23) e quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Violência

Na segunda-feira, a partir das 14h, será realizada uma audiência sobre o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.