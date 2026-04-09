A 24ª edição da Festa do Mineiro, que acontece nos dias 11 e 12 de abril em São José dos Campos, terá linha gratuita de transporte público saindo do Terminal Central, informou a Prefeitura.
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Segundo a administração, a iniciativa busca facilitar o acesso a um dos eventos mais tradicionais de São José, garantindo mais comodidade aos visitantes e incentivando as famílias a aproveitarem a programação no Parque da Cidade.
A festa, já consolidada no calendário municipal, atrai milhares de pessoas e mantém viva a cultura mineira na região. O evento homenageia os migrantes de Minas Gerais que se estabeleceram no bairro de Santana, na zona norte, e ajudaram a difundir manifestações populares por meio da música, da dança, do artesanato e da culinária típica.
Veja a programação completa da festa (clique aqui).
Com o transporte gratuito entre o Terminal Central e o Parque da Cidade, o público poderá desfrutar das atrações com mais tranquilidade e facilidade de deslocamento.
Os ônibus circularão com o letreiro Terminal Central/Parque da Cidade – Parque da Cidade/Terminal Central e operação com gratuidade.
Confira o itinerário dos ônibus
Sentido Parque da Cidade
Praça Padre João, 35 (em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus), Avenida Rui Barbosa, Rua Flávio Berling Macedo, Avenida Tenente Névio Baracho e Avenida Olivo Gomes, s/nº (em frente ao CEFE/Parque da Cidade).
Sentido Terminal Central
Avenida Olivo Gomes, s/nº (em frente ao CEFE/Parque da Cidade), Travessa Constantino Pintus, Avenida Rui Barbosa, Rua Ana Eufrásia, Avenida São José, Rua Flávio Berling Macedo, Avenida Tenente Névio Baracho e Praça Padre João, 35 (em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus).
Horários
Saindo do Terminal Central para o Parque da Cidade
8h40, 9h20, 10h, 10h40, 11h20, 12h, 12h40, 13h20, 14h, 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20, 18h, 18h40, 19h20, 20h, 20h40, 21h20 e 22h
Sentido Terminal Central
9h, 9h40, 10h20, 11h, 11h40, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40, 18h20, 19h, 19h40, 20h20, 21h, 21h40 e 22h20