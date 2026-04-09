A 24ª edição da Festa do Mineiro, que acontece nos dias 11 e 12 de abril em São José dos Campos, terá linha gratuita de transporte público saindo do Terminal Central, informou a Prefeitura.

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Segundo a administração, a iniciativa busca facilitar o acesso a um dos eventos mais tradicionais de São José, garantindo mais comodidade aos visitantes e incentivando as famílias a aproveitarem a programação no Parque da Cidade.