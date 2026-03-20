Audiência

A Câmara de São José dos Campos irá promover na próxima segunda-feira (23), a partir das 18h30, uma audiência pública sobre o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que regulamenta o Condomínio de SIR (Sítio de Recreio) na Macrozona de Potencial Turístico, mediante contrapartida financeira referente à transformação do solo rural em bolsão urbano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Zoneamento

Em outubro do ano passado, a Câmara aprovou outro projeto do prefeito, que fez mudanças na Lei de Zoneamento. Uma dessas mudanças foi permitir essa modalidade, desde que fosse regulamentada em lei específica - o que esse segundo projeto visa fazer agora.