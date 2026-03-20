Laércio Ferreira morreu aos 63 anos nesta última quinta-feira (19), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde desta sexta-feira (20), no Cemitério Jardim da Paz, no Paraue Santo Antônio, na mesma cidade.

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Sempre muito querido, Laércio deixará saudades e boas lembranças. Isso embora no momento atual a tristeza dos familiares seja grande.