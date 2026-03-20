20 de março de 2026
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LUTO

'Meu irmão, descanse em paz'; adeus Laércio, 63 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Laércio Ferreira morreu aos 63 anos
Laércio Ferreira morreu aos 63 anos

Laércio Ferreira morreu aos 63 anos nesta última quinta-feira (19), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde desta sexta-feira (20), no Cemitério Jardim da Paz, no Paraue Santo Antônio, na mesma cidade.

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Sempre muito querido, Laércio deixará saudades e boas lembranças. Isso embora no momento atual a tristeza dos familiares seja grande.

Michele Ferreira, irmã dele, lamentou nas redes sociais. "Meu irmão, descanse em paz. Agora você vai ter um descanso sem sofrimento. Eu amo você", disse.

Lourdes Bispo desejou forças à família. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", afirmou.

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