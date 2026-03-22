Um vídeo publicado nas redes sociais pela nutricionista Vitória Martins gerou repercussão neste fim de semana ao relatar uma situação envolvendo uma frequentadora da academia John Boy, em São José dos Campos.

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Segundo Vitória, a jovem de 27 anos, que é sua prima, estaria treinando normalmente quando foi abordada após uma reclamação feita na recepção do estabelecimento. De acordo com o relato, a aluna utilizava um top de academia quando foi questionada sobre a vestimenta.