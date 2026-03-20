A Prefeitura de São José dos Campos promove, neste sábado (21), mais uma edição da Operação Casa Limpa na região sul da cidade. A ação acontece das 7h às 12h, período em que os moradores devem deixar, em frente às residências, objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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Durante a operação, caminhões vão percorrer ruas dos bairros Jardim do Céu, Jardim Rosário, Conjunto Residencial Sol Nascente, Jardim Terras do Sul, Jardim Oriente, Jardim Oriental e Cidade Morumbi, recolhendo materiais que acumulam água parada.
Desde o início do ano, já foram realizadas dez edições da ação em diferentes regiões do município, com a retirada de quase 8 toneladas de itens como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores e piscinas desmontáveis, entre outros recipientes que favorecem a proliferação do mosquito.
A Prefeitura reforça que móveis, madeiras e restos de construção não são recolhidos durante a operação. Esses materiais devem ser levados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), destinados ao descarte adequado de resíduos.
As ações de combate à dengue são planejadas com base nos dados da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), permitindo direcionar estratégias conforme a necessidade de cada região da cidade.
Além da Operação Casa Limpa, o município intensifica o combate ao mosquito com o uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs).
Com a combinação de calor e chuvas típicas do verão, aumenta o risco de proliferação das larvas. Por isso, a orientação é que a população mantenha cuidados constantes dentro de casa, evitando, por exemplo, o uso de pratinhos sob plantas e mantendo caixas-d’água e reservatórios sempre bem fechados. A colaboração com os agentes de saúde também é fundamental, permitindo a entrada para vistoria de possíveis focos.
Os profissionais atuam devidamente uniformizados e com crachá de identificação da Prefeitura. Caso haja dúvidas, é possível confirmar os dados por meio de consulta online, utilizando o nome ou a matrícula do agente.
Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pela Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo. Em caso de identificação de possíveis criadouros do mosquito, a orientação é entrar em contato com o serviço para que as medidas necessárias sejam adotadas.