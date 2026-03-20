A Prefeitura de São José dos Campos promove, neste sábado (21), mais uma edição da Operação Casa Limpa na região sul da cidade. A ação acontece das 7h às 12h, período em que os moradores devem deixar, em frente às residências, objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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Durante a operação, caminhões vão percorrer ruas dos bairros Jardim do Céu, Jardim Rosário, Conjunto Residencial Sol Nascente, Jardim Terras do Sul, Jardim Oriente, Jardim Oriental e Cidade Morumbi, recolhendo materiais que acumulam água parada.