20 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
Adeus, Maria do Carmo, 88 anos; confira obituário do dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus, Maria do Carmo, 88 anos; confira obituário do dia
Adeus, Maria do Carmo, 88 anos; confira obituário do dia

MARIA DO CARMO DE MORAES CARDOZO
Idade: 88
Data de falecimento: 20/03/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 21/03/2026 11:00

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

PEDRO DOS SANTOS
Idade: 71
Data de falecimento: 20/03/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 21/03/2026 09:30

RUBENS DE OLIVEIRA
Idade: 76
Data de falecimento: 20/03/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 20/03/2026 22:00

ADELINO DE JESUS MOTA
Idade: 77
Data de falecimento: 20/03/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEMITERIO DA LAPA (GOIABEIRAS)/SAO PAULO-SP - 20/03/2026 17:00

MANUEL AROLDO MEDEIROS DA SILVA
Idade: 65
Data de falecimento: 19/03/2026
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 20/03/2026 16:00

LUIZA LEITE PINTO
Idade: 80
Data de falecimento: 20/03/2026
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 20/03/2026 16:00

MARINA CANDIDA DELGADO
Idade: 91
Data de falecimento: 19/03/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 20/03/2026 15:00

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
Idade: 79
Data de falecimento: 19/03/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 20/03/2026 13:00

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

