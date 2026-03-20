Um acidente foi registrado na Rodovia dos Tamoios, no sentido sul, em Paraibuna, envolvendo um automóvel GM Vectra.
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De acordo com informações apuradas no local, o motorista trafegava pela faixa 1 quando perdeu o controle da direção devido às condições da pista, que estava molhada por conta da garoa. O veículo colidiu contra a barreira rígida e, na sequência, tombou sobre a própria faixa.
Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos.
A faixa 1 precisou ser interditada para atendimento da ocorrência e remoção do veículo, o que gerou criticidade moderada no trecho. Equipes de inspeção da concessionária Tamoios atuaram no local e identificaram a presença de óleo na pista, sendo aplicado pó de serra para contenção.
Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento significativo durante o atendimento da ocorrência.