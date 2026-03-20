Um acidente foi registrado na Rodovia dos Tamoios, no sentido sul, em Paraibuna, envolvendo um automóvel GM Vectra.

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De acordo com informações apuradas no local, o motorista trafegava pela faixa 1 quando perdeu o controle da direção devido às condições da pista, que estava molhada por conta da garoa. O veículo colidiu contra a barreira rígida e, na sequência, tombou sobre a própria faixa.