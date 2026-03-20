A Polícia Militar apreendeu 50 kg de entorpecentes na tarde desta sexta-feira (20), durante uma ação em Jacareí.
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A ocorrência foi registrada na Avenida das Letras, no bairro Vila Branca, e resultou na apreensão de aproximadamente 52,4 quilos de crack, distribuídos em 50 tijolos, todos devidamente lacrados pelas equipes policiais.
De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi realizada em situação de flagrante e contou com a atuação de agentes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Jacareí.
Homem é preso com a droga
Um homem identificado como Diego Fernandes Silva, de 41 anos, foi preso e apontado como responsável pela posse da droga. O material ilícito estava armazenado em duas bolsas de viagem, que também foram apreendidas.
Além do indiciado, uma mulher identificada como Juliana Camargo Fernandes figura como investigada no caso. Um policial civil atuou como testemunha da ocorrência.
O caso foi registrado como boletim de ocorrência de autoria conhecida, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a origem e o destino do entorpecente.