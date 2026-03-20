A Polícia Militar apreendeu 50 kg de entorpecentes na tarde desta sexta-feira (20), durante uma ação em Jacareí.

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A ocorrência foi registrada na Avenida das Letras, no bairro Vila Branca, e resultou na apreensão de aproximadamente 52,4 quilos de crack, distribuídos em 50 tijolos, todos devidamente lacrados pelas equipes policiais.