A Polícia Civil de Ubatuba deflagrou a segunda fase da Operação Metal Pesado, com foco no combate à receptação de materiais metálicos e na fiscalização de estabelecimentos irregulares, como desmanches e ferros-velhos no município.
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A ação foi coordenada pela delegada titular, Ana Carolina Pereira de Oliveira Macedo, e pelo delegado diretor do Setor de Investigações Gerais, Rodrigo Cunha Soares, contando com o apoio de equipes da Polícia Civil de São Sebastião.
Ao todo, participaram da operação 26 policiais civis, com o emprego de 12 viaturas, além do apoio da Guarda Civil Municipal de Ubatuba e de órgãos da Prefeitura, como a Secretaria de Fiscalização de Posturas e a Vigilância Sanitária.
Também integraram a força-tarefa técnicos e representantes de concessionárias e instituições, entre elas Vivo, Claro, Neoenergia, Sabesp, Rodovia Tamoios e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM), que contribuíram com análises técnicas durante as diligências.
Durante três dias de operação, foram fiscalizados 24 estabelecimentos comerciais voltados à compra e venda de materiais recicláveis, em diferentes bairros da cidade. As equipes realizaram inspeções detalhadas em depósitos e áreas de armazenamento, além de orientar os responsáveis quanto à regularização das atividades.
Como resultado, foram apreendidos cerca de 220 quilos de cabos e fios de cobre, de diferentes tipos, cuja origem ainda será investigada. Há indícios de que o material possa estar relacionado a furtos ocorridos em residências e estabelecimentos comerciais da região.
Os itens foram encaminhados para perícia, que deve auxiliar na identificação da procedência e na possível ligação com crimes registrados.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novas ações devem ser realizadas para coibir práticas ilícitas e reforçar a fiscalização no setor.