A Polícia Civil de Ubatuba deflagrou a segunda fase da Operação Metal Pesado, com foco no combate à receptação de materiais metálicos e na fiscalização de estabelecimentos irregulares, como desmanches e ferros-velhos no município.

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A ação foi coordenada pela delegada titular, Ana Carolina Pereira de Oliveira Macedo, e pelo delegado diretor do Setor de Investigações Gerais, Rodrigo Cunha Soares, contando com o apoio de equipes da Polícia Civil de São Sebastião.