O Tribunal de Justiça liberou que o processo seletivo da Prefeitura de Taubaté que visa a contratação de 327 professores temporários tenha continuidade até a divulgação final dos resultados. A decisão, no entanto, mantém suspensas as etapas da prova de títulos e da convocação dos aprovados.

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A decisão foi tomada nessa quinta-feira (19) pelo desembargador Torres de Carvalho, da 10ª Câmara de Direito Público do TJ. No dia 27 de fevereiro, ao analisar recurso do Instituto Avança São Paulo, o desembargador já havia liberado a aplicação das provas, em 1º de março. Agora, após novo pedido da empresa responsável pela organização do processo seletivo, Carvalho, que é o relator do caso no tribunal, liberou a realização de mais etapas.