A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté realizou uma operação com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, resultando na prisão de um indivíduo na cidade do interior paulista.

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A ação integra a Operação Conluio Pantaneiro, coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, que tem como objetivo desarticular um esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em regiões de fronteira.