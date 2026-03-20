A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté realizou uma operação com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, resultando na prisão de um indivíduo na cidade do interior paulista.
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A ação integra a Operação Conluio Pantaneiro, coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, que tem como objetivo desarticular um esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em regiões de fronteira.
Contra o suspeito preso em Taubaté havia um mandado de prisão preventiva por envolvimento com lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos documentos, joias, relógios de luxo, além de celulares e notebooks, materiais que devem contribuir para o avanço das investigações.
Ao todo, a operação cumpriu 62 ordens judiciais em cidades do Mato Grosso, além de ações em Taubaté (SP) e no estado do Paraná.
Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 54 milhões. O caso teve início após a apreensão de 462 quilos de cocaína na Estrada Transpantaneira, em Poconé (MT).
A Deic de Taubaté informou que seguirá atuando em apoio a operações integradas e no combate à criminalidade, com foco na redução dos índices criminais na região.