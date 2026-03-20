Onde está Rodolfo?
A família de Rodolfo Carlos Machado, 60 anos, morador da Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos, busca de informações sobre o paradeiro dele. Rodolfo está desaparecido desde o dia 23 de fevereiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da irmã, ele saiu de casa por volta do horário do almoço e não retornou. Desde então, a família não teve qualquer notícia sobre o paradeiro dele.
Familiares já procuraram em hospitais, unidades de pronto atendimento e no IML (Instituto Médico Legal), mas até o momento nenhuma informação foi confirmada.
Qualquer informação que possa contribuir para localizar Rodolfo deve ser comunicada imediatamente à polícia pelo telefone 190.