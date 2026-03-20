Onde está Rodolfo?

A família de Rodolfo Carlos Machado, 60 anos, morador da Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos, busca de informações sobre o paradeiro dele. Rodolfo está desaparecido desde o dia 23 de fevereiro.

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