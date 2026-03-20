20 de março de 2026
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DESAPARECIDO

Onde está Rodolfo? Homem de 60 anos some na zona norte de S. José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rodolfo Carlos Machado está desaparecido desde 23 de fevereiro
Rodolfo Carlos Machado está desaparecido desde 23 de fevereiro

Onde está Rodolfo?

A família de Rodolfo Carlos Machado, 60 anos, morador da Vila São Geraldo, na zona norte de São José dos Campos, busca de informações sobre o paradeiro dele. Rodolfo está desaparecido desde o dia 23 de fevereiro.

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Segundo informações da irmã, ele saiu de casa por volta do horário do almoço e não retornou. Desde então, a família não teve qualquer notícia sobre o paradeiro dele.

Familiares já procuraram em hospitais, unidades de pronto atendimento e no IML (Instituto Médico Legal), mas até o momento nenhuma informação foi confirmada.

Qualquer informação que possa contribuir para localizar Rodolfo deve ser comunicada imediatamente à polícia pelo telefone 190.

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