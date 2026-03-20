Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pinheiros, em Lavrinhas. Segundo a denúncia, eles vendiam drogas ao lado de uma igreja. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Lavrinhas, com apoio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Cruzeiro.

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Os policiais receberam denúncia sobre a venda de entorpecentes nas proximidades da igreja. As equipes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem dos suspeitos, confirmando a denúncia.