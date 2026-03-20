Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pinheiros, em Lavrinhas. Segundo a denúncia, eles vendiam drogas ao lado de uma igreja. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Lavrinhas, com apoio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Cruzeiro.
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Os policiais receberam denúncia sobre a venda de entorpecentes nas proximidades da igreja. As equipes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem dos suspeitos, confirmando a denúncia.
Os policiais localizaram uma bolsa próxima aos homens, contendo drogas e materiais utilizados no preparo e armazenamento dos entorpecentes. Também foi apreendido um telefone celular.
Foram apreendidas porções de maconha e cocaína já fracionadas e prontas para venda, além de dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares, uma tesoura e uma bolsa utilizada no acondicionamento das drogas.
Os dois homens foram conduzidos à unidade policial. Um deles optou por permanecer em silêncio, enquanto o outro alegou que estaria no local apenas para consumo. Familiares foram informados sobre as prisões.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.