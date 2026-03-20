O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, passou mal ao ser levado novamente ao Presídio Militar Romão Gomes depois de passar por audiência de custódia e ter sua prisão mantida, na última quinta-feira (19), pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Ele havia acabado de preencher a requisição como preso comum quando relatou estar há dias sem dormir, com fortes dores no peito e pressão alta.