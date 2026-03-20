A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que o primeiro fim de semana do outono será marcado por condições típicas da estação, com predomínio de tempo estável, sol entre nuvens e temperaturas elevadas na maior parte do território paulista, além de sensação de calor e abafamento ao longo do período.

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No sábado (21), o dia começa com sol entre algumas nuvens em todo o estado. Ao longo do período, a atuação de um cavado meteorológico favorece a ocorrência de pancadas de chuva moderadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões do extremo norte e oeste paulista, porém sem previsão de acumulados significativos.