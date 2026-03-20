A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que o primeiro fim de semana do outono será marcado por condições típicas da estação, com predomínio de tempo estável, sol entre nuvens e temperaturas elevadas na maior parte do território paulista, além de sensação de calor e abafamento ao longo do período.
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No sábado (21), o dia começa com sol entre algumas nuvens em todo o estado. Ao longo do período, a atuação de um cavado meteorológico favorece a ocorrência de pancadas de chuva moderadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões do extremo norte e oeste paulista, porém sem previsão de acumulados significativos.
Nas demais áreas, a influência de uma área de alta pressão mantém o tempo firme, com sensação de calor e abafado, e possibilidade apenas de chuvas fracas e passageiras em pontos isolados.
Na capital, as temperaturas variam entre 19°C e 29°C. Já no Litoral Norte, em Ubatuba, os termômetros marcam mínima de 18°C e máxima de 27°C.
No domingo (22), a atuação da alta pressão mantém o tempo estável em grande parte do estado. Durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, a umidade elevada favorece a formação de neblinas e garoas na faixa leste, que se dissipam ao longo do dia. A partir da tarde, o sol predomina entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas apenas no extremo oeste e norte paulista. Nas demais regiões, o tempo segue estável.
Na capital, as temperaturas variam entre 18°C e 31°C. No Litoral Norte, em Caraguatatuba, mínima de 20°C e máxima de 28°C.
A Defesa Civil orienta a população a se proteger da exposição prolongada ao sol, utilizando protetor solar e evitando atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes do dia. Em caso de mudanças nas condições do tempo, é importante acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais do Governo do Estado de São Paulo.