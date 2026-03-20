Dois meses após revogar o processo anterior, a Prefeitura de Taubaté abriu novo chamamento público para definir a próxima gestora do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

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O chamamento anterior, que havia sido aberto em dezembro de 2025, foi revogado em janeiro "para alinhamento e ajustes na área técnica de gestão hospitalar da unidade".