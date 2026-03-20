Imagens aéreas obtidas durante operação da Polícia Militar mostram o momento em que suspeitos de tráfico de drogas são monitorados por drone antes de serem presos em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), no CDHU Jardim das Oliveiras 1, e foi realizada por equipes do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio do GPR (Grupo de Pronta Resposta).
Drone revela movimentação do tráfico
No vídeo, é possível observar a movimentação dos suspeitos na área monitorada. O uso do drone permitiu que os policiais acompanhassem a ação em tempo real e realizassem a abordagem com mais precisão.
A operação terminou com três pessoas presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Relembre a operação
Como mostrou OVALE, durante a ação foram apreendidas diversas porções de drogas, entre elas cocaína, crack, maconha, skank, haxixe, ecstasy e lança-perfume.
Além disso, quatro celulares, uma quantia em dinheiro e um veículo também foram apreendidos e encaminhados ao Plantão Policial.
Combate ao tráfico em SJC
A operação integra as ações do 3º Baep no combate ao tráfico de drogas em áreas consideradas estratégicas da cidade.