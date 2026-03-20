Imagens aéreas obtidas durante operação da Polícia Militar mostram o momento em que suspeitos de tráfico de drogas são monitorados por drone antes de serem presos em São José dos Campos.

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A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), no CDHU Jardim das Oliveiras 1, e foi realizada por equipes do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio do GPR (Grupo de Pronta Resposta).

Drone revela movimentação do tráfico