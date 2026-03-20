A Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA se manifestou após a operação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em São José dos Campos, que interditou a linha de produção de medicamentos estéreis.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que já iniciou medidas para corrigir as irregularidades apontadas e destacou que recebeu a fiscalização “com total abertura e colaboração”.
A manifestação ocorre após a operação realizada entre os dias 16 e 18 de março, que identificou falhas consideradas graves no processo de produção.
Relembre o caso
Como mostrou OVALE, a fiscalização conduzida pela Anvisa, em conjunto com órgãos estaduais e municipais, interditou a produção de medicamentos estéreis da empresa.
Entre os principais problemas apontados estão:
- Falhas na higienização de equipamentos;
- Ausência de validação da esterilização;
- Risco de contaminação de medicamentos;
- Armazenamento inadequado de insumos;
- Irregularidades em fórmulas manipuladas;
Também foram identificadas inconsistências na produção de substâncias ligadas às chamadas “canetas emagrecedoras”, além de uma fórmula sem eficácia comprovada.
Como medida imediata, a fabricação e comercialização de medicamentos estéreis foram suspensas.
O que diz a empresa
Na nota oficial, a Terapêutica afirmou que os apontamentos se referem exclusivamente à área de medicamentos estéreis e que um plano de ação já foi colocado em prática.
Segundo a empresa, o processo de adequação conta com acompanhamento da equipe técnica e consultoria especializada, com prioridade para atender todas as exigências sanitárias.
A farmácia também ressaltou que a interdição é temporária e que trabalha para retomar as atividades “dentro dos mais elevados padrões de qualidade e conformidade”.
Histórico e posicionamento
Com mais de 45 anos de atuação, a empresa destacou que construiu sua trajetória com base no cuidado com o paciente e no cumprimento das normas sanitárias.
A Terapêutica afirmou ainda que mantém os canais de atendimento ativos e reforçou o compromisso com pacientes e profissionais de saúde.
Por fim, declarou que segue à disposição das autoridades e da imprensa para novos esclarecimentos.
Veja a nota abaixo, na íntegra
"A Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA, empresa com mais de 45 anos de atuação no setor de manipulação farmacêutica em São José dos Campos (SP), vem a público, por meio desta nota, prestar esclarecimentos sobre a ação de fiscalização conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em conjunto com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária Municipal, ocorrida entre os dias 16 a 18 de março de 2026.
A Terapêutica recebeu os fiscais com total abertura e colaboração, como sempre fez ao longo de sua trajetória. A empresa reconhece a importância das ações de fiscalização como instrumento essencial para a garantia da segurança sanitária e reitera seu profundo respeito às autoridades regulatórias competentes.
Com mais de quatro décadas de existência, a Terapêutica construiu sua reputação sobre pilares sólidos: o cuidado com o paciente, a excelência técnica e o cumprimento rigoroso das normas sanitárias vigentes. Ao longo desse período, a empresa atendeu centenas de milhares de pacientes, prescritores e famílias do Brasil, tornando-se referência em manipulação farmacêutica de qualidade.
Em relação aos apontamentos realizados – da área de estéreis somente - durante a inspeção, a empresa informa que todas as providências necessárias estão sendo adotadas com prioridade máxima e dentro dos prazos determinados pelas autoridades competentes. Um plano de ação estruturado foi imediatamente elaborado pela equipe técnica, com acompanhamento direto da responsável técnica farmacêutica e suporte de consultoria especializada.
A empresa reconhece que a interdição temporária da linha de medicamentos estéreis faz parte do marco regulatório de atualização das leis A Terapêutica trabalhará de forma célere e transparente, com o objetivo de restabelecer suas operações dentro dos mais elevados padrões de qualidade e conformidade.
A empresa reforça seu compromisso com os pacientes que dependem dos produtos manipulados pela Terapêutica e com os profissionais de saúde que a ela confiam suas prescrições. Todos os canais de atendimento permanecem ativos para esclarecimentos, orientações e suporte.
A Terapêutica entende que a transparência é parte inseparável de sua responsabilidade institucional. Permanece à disposição da imprensa, dos órgãos regulatórios e da sociedade para quaisquer esclarecimentos adicionais".