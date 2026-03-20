A Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA se manifestou após a operação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em São José dos Campos, que interditou a linha de produção de medicamentos estéreis.

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Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que já iniciou medidas para corrigir as irregularidades apontadas e destacou que recebeu a fiscalização “com total abertura e colaboração”.