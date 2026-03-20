Uma operação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conjunto com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, interditou a linha de produção de medicamentos estéreis de uma farmácia de manipulação em São José dos Campos, após a identificação de irregularidades consideradas graves.
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A ação ocorreu entre os dias 16 e 18 de março de 2026 e também incluiu a fiscalização de uma distribuidora ligada ao setor, ampliando o alcance da operação na cidade.
De acordo com a Anvisa, a empresa Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA apresentou falhas críticas, principalmente relacionadas à higienização de equipamentos e utensílios utilizados na produção. Também foi constatada a ausência de validação nos processos de esterilização, etapa essencial para a eliminação de microrganismos como bactérias, vírus e fungos.
Segundo o órgão, essas irregularidades podem comprometer diretamente a segurança dos medicamentos produzidos.
Canetas emagrecedoras.
Um dos principais pontos de atenção da inspeção foi a manipulação de substâncias utilizadas em chamadas “canetas emagrecedoras”, com concentrações semelhantes às de medicamentos industrializados.
De acordo com a Anvisa, esse tipo de prática é proibido, uma vez que farmácias de manipulação devem produzir medicamentos personalizados, conforme prescrição individual, e não reproduzir formulações padronizadas do mercado.
A fiscalização também identificou a manipulação de uma fórmula que combinava tirzepatida com vitamina B12 e glicina. Segundo o órgão regulador, essa associação não possui eficácia e segurança comprovadas.
Problemas estruturais e operacionais.
A inspeção apontou ainda falhas na estrutura da farmácia, incluindo sistema de ar inadequado, infraestrutura comprometida e ausência de controle sobre insumos, inclusive hormonais.
Também foram identificadas irregularidades no armazenamento de produtos que necessitam refrigeração, que estavam acondicionados em geladeiras comuns, sem controle adequado de temperatura. Outro ponto considerado irregular foi a realização de obras no local sem comunicação prévia à Vigilância Sanitária.
Distribuidora também apresentou irregularidades.
Durante a operação, a empresa Mali Produtos para Saúde LTDA também foi fiscalizada. No local, foram identificadas falhas como ausência de controle sobre produtos sujeitos à vigilância sanitária, armazenamento inadequado de insumos, deficiência na garantia de qualidade e falta de validação no transporte.
Segundo a Anvisa, essas condições impedem assegurar que os produtos cheguem ao consumidor em condições seguras.
Produção suspensa.
Como medida imediata, a linha de medicamentos estéreis da farmácia foi interditada. A empresa está proibida de fabricar e comercializar esses produtos até que todas as irregularidades sejam corrigidas e comprovadas junto às autoridades sanitárias.
A ação faz parte de um programa nacional da Anvisa voltado à fiscalização de medicamentos estéreis.
Nota da empresa.
Em nota, a Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA informou que recebeu a equipe de fiscalização com transparência e colaboração e reafirmou seu respeito às autoridades regulatórias.
A empresa destacou que possui mais de 45 anos de atuação no setor e que construiu sua trajetória com base no cuidado com o paciente, excelência técnica e cumprimento das normas sanitárias.
Segundo o comunicado, os apontamentos realizados referem-se à área de medicamentos estéreis e todas as providências necessárias já estão sendo adotadas com prioridade. A empresa informou ainda que elaborou um plano de ação estruturado, com acompanhamento da responsável técnica e suporte de consultoria especializada.
A farmácia também afirmou que a interdição é temporária e que trabalhará para restabelecer suas operações dentro dos padrões exigidos. Por fim, reforçou seu compromisso com pacientes e profissionais de saúde e informou que seus canais de atendimento permanecem ativos para esclarecimentos.