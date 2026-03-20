Uma operação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conjunto com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, interditou a linha de produção de medicamentos estéreis de uma farmácia de manipulação em São José dos Campos, após a identificação de irregularidades consideradas graves.

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A ação ocorreu entre os dias 16 e 18 de março de 2026 e também incluiu a fiscalização de uma distribuidora ligada ao setor, ampliando o alcance da operação na cidade.