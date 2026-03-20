Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (19) após jogar líquido inflamável sobre a companheira e ameaçar atear fogo nela, em São José dos Campos. O caso foi mostrado por OVALE.
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De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Residencial São Francisco, na zona leste da cidade, e foi atendido após uma chamada ao 190 por violência doméstica.
Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o agressor dentro de um carro com a vítima, após ter despejado combustível no interior do veículo, inclusive sobre o corpo de ambos. Ele segurava um isqueiro e ameaçava iniciar o incêndio.
Negociação evitou tragédia
Segundo a polícia, foi necessária uma negociação prolongada para convencer o suspeito a sair do veículo. Após deixar o carro, ele ainda apresentou comportamento agressivo e resistiu à abordagem.
Em determinado momento, chegou a arremessar o celular da vítima sobre o telhado de uma residência, antes de ser contido pelos agentes.
Vítima foi arrastada durante discussão
A vítima relatou que, antes da chegada da polícia, o homem — sob efeito de álcool — tentou sair com o carro da família. Ao tentar impedir, ela foi arrastada na garagem e sofreu lesões leves.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher. O homem permaneceu preso e deve responder por tentativa de feminicídio, além de lesão corporal, dano e desobediência.