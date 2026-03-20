Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (19) após jogar líquido inflamável sobre a companheira e ameaçar atear fogo nela, em São José dos Campos. O caso foi mostrado por OVALE.

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De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Residencial São Francisco, na zona leste da cidade, e foi atendido após uma chamada ao 190 por violência doméstica.